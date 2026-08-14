/ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಯಶ್‌ ಟೆನ್ಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು?

ಮುಂಬೈ : ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಯಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ಗೆ ಯಶ್ ಫಿದಾ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಯಶ್ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಮಳೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಠಿಣ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಯಶ್ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾವು ಬೌನ್ಸರ್, ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದೆವು” ಎಂದ ಯಶ್
ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಾವು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ “ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳಂತೆ” ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಯಶ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಥ್
‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮಳೆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದು ಕಿಯಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು ಎಂದು ಯಶ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನಿಂದ ಕಿಯಾರಾ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರೋಲ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಕೆಲವರು ಕಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಕಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳು, ಆಕ್ಷನ್, ಹಿಂಸೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಘರ್ಷದ ಸುಳಿವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಿಯಾರಾ, ನಯನತಾರಾ, ಹ್ಯೂಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಟ್ರೇಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ಯಶ್ಗೆ ಇದು ‘KGF 2’ ಬಳಿಕದ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ
2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನಂತರ ಯಶ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು, ವೆಂಕಟ್ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಗೋವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ, ದ್ರೋಹ, ಹಿಂಸೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಯಶ್-ಕಿಯಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಎದುರು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಯನತಾರಾ, ಹ್ಯೂಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರೀ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಿಯಾರಾ ತೋರಿದ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ವಹಿಸಿದ ಕಾಳಜಿ.
ಯಶ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಿಯಾರಾ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಶ್ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕಠಿಣ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಯಶ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ನಾವು ಬೌನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳಂತೆ ಇದ್ದೆವು” ಎಂಬ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತು ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ‘Toxic’ ತೆರೆಗೆ
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Yash Praising Kiara Dedication 🙌 Commitment & Hard Work. ❤️🔥@advani_kiara @TheNameIsYash #KiaraAdvani #Yash #ToxicTheMovie pic.twitter.com/KpgM1re3QF
— Kiara Fans Akola ❤️ (@Kiara_Fan_Club) August 13, 2026
ಯಶ್ ಅವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವತಾರ, ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ, ನಯನತಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, “ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಿಯಾರಾ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದೇ ಯಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಯಶ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊಗಳಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
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