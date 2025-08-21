English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಥೈಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ʻಆʼ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌! ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

Anjali Arora: ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 21, 2025, 08:17 PM IST
  • ಅಂಜಲಿ ಅರೋರಾ ಈಗ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Anjali Arora: 'ಬದಮ್ ಬದಮ್ ಕಚ್ಚಾ ಬದಮ್' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಂಜಲಿ ಅರೋರಾ ಈಗ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻನಾನು ಕಮಿಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ 30 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ..ʼ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್..!

ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂಜಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಎಂಎಸ್ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಂಡ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯ.. ಆದರೆ ಬಂಗಲೆ, ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ʻಈʼ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಲಾಮ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ!

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾವು ಅಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜಲಿ ಅರೋರಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಹಲವರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆʼ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ!

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

anjali aroraKacha Badamviral influencerMMS leaksocial media controversy

