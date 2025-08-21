Anjali Arora: 'ಬದಮ್ ಬದಮ್ ಕಚ್ಚಾ ಬದಮ್' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಂಜಲಿ ಅರೋರಾ ಈಗ ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂಜಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಎಂಎಸ್ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Anjali Arora has finally decided to monetize her ‘assets’… now choosing a full time career as a dancer in Thailand’s bars. pic.twitter.com/OAhHnvqa0S
— Berlin 🚩 (@Toxicity_______) August 21, 2025
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾವು ಅಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜಲಿ ಅರೋರಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಹಲವರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
