ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಯುವತಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ! ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಕೆಗಾಗಿದ್ದ ವಯಸ್ಸು 80 ವರ್ಷ

Ram Gopal Varma: ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾಗಿ, ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 11, 2025, 10:34 AM IST
  • ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ.
  • ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Ram Gopal Varma: ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, 1990 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಶಿವ' ದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವಿಕ ಮೇಕಿಂಗ್, ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಒರಟು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಂ', 'ಗಯಂ', 'ರಾತ್ರಿ' ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

1998 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ 'ಸತ್ಯ' ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಕಂಪನಿ', 'ರೋಡ್', 'ರನ್' ಮತ್ತು 'ಸರ್ಕಾರ್' ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ 'ಸರ್ಕಾರ್' ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಧನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್

ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವ ವರ್ಮಾ, ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹೊಸ ನಟರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ನಟರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವರ್ಮಾ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಂತರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್.. ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

