Actor Marimuthu : ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ...
Actor Marimuthu Real Story : ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವೇ ಹಾಗೆ.. ಅದೊಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಏಣಿಯಂತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ, ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಸೋಲೆಂಬ ಕಹಿಬುತ್ತಿ ಪಕ್ಕಾ. ಅನೇಕ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಇಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈಗ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪಾಡೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಟ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್... ಇಂದು ಆಟೋ ಚಲಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ. ಈ ನಟನ ಕತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹನಿಗೂಡುತ್ತೆ. 2008 ರಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಪುರಂ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಜೈ, ಸಮುತಿರಕಣಿ, ಸ್ವಾತಿ, ಗಂಜಾ ಕರುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿತ್ತು. ಜೇಮ್ಸ್ ವಸಂತನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ "ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್" ಎಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ "ದುಮ್ಖಾನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಟ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯಪುರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧುರೈ ಮೂಲದ ಈ ನಟನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮಾರಿಮುತ್ತು. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ನಿಧನರಾದರು. ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರಂ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ನಟ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಅವಕಾಶವೇ ಅವರಿಗೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರಿಮುತ್ತು, "ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಿನ ಹಚ್ಚೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕುಡಿತದ ಚಟ ಈ ನಟನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ನಟನಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ನಾನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಿದೆ. ಆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಹ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಒಢಿಸುತ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಾರಿಮುತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕುಡಿತದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಈಗ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ 'ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರಂ 2' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ತನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದಾಗಿ ನಟ ಮಾರಿಮುತ್ತು ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.