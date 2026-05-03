ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಖಳನಾಯಕನಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನಟನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈತ 70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಆಕೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ನಟರು 70 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಖಳನಟರಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಗುರುತು ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಟನೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಂದು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಟ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ಈತ 70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಆದರು. ಅದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಟನೇ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ......
ಜನವರಿ 16, 1946 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಎತ್ತರದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾ ಮೈಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅವರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು 1971 ರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಟನಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.
ಆ ಬಳಿಕ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ 1973 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಚ್ಚೆ ಧಾಗೆ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಹಿಟ್ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ 1988 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಖೂನ್ ಭರಿ ಮಾಂಗ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಪಡೆದರು. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟಿವಿ ಸಿರೀಸ್ ಸಂಡೋಕನ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡಲುಗಳ್ಳನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ "ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್" ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. 1983 ರಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಭಾಗವಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಜರ್ ಮೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹೋರಾಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಖಳನಾಯಕ 'ಗೋಬಿಂದ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದ್ದು.
ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 1969 ರಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ನರ್ತಕಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಬೇಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ತರುವಾಯ, ಕಬೀರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರತಿಮಾ ಕೂಡ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಟಿ ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸುಸಾನ್ ಹಂಫ್ರೀಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಯೂ ವಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿಯವರ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ನಿಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು 2005 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ಮೂರು ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಪರ್ವೀನ್ ದುಸಾಂಜ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪರ್ವೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವೀನ್ ದುಸಾಂಜ್ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪರ್ವೀನ್ ನಟ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿಗಿಂತ 29 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯರು. ಪರ್ವೀನ್ ದುಸಾಂಜ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ. 70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಆದರು. ಪರ್ವೀನ್ ದುಸಾಂಜ್ ಕಬೀರ್ ಗಿಂತ 30 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯರು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರ್ವೀನ್ ಅವರಿಗೆ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಕಬೀರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ವೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಬೀರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿ ಅವರ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.