40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್‌ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ವಿಶಾಲ್‌!! ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌

Vishal Brahma drug case: 2019 ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 1, 2025, 07:05 PM IST
40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್‌ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ವಿಶಾಲ್‌!! ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌

Vishal Brahma drug case: ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಶಾಲ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದವರಾದ 32 ವರ್ಷದ ವಿಶಾಲ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ AI 347 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ನಿಷಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೇತ ತಡೆದಿದೆ. ಅವರು ನೈಜೀರಿಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ರಜೆಗಾಗಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್ ಜಗಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತನಿಖೆಯು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಬಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

