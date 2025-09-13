50 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ..! ಪಾರ್ಟ್-2 ಇಲ್ಲ, ರೀಮೆಕ್ ಮಾತ್ರ.. ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Su From So remake rights: ಜೆಪಿ ತಮ್ಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಈಗಾಗಲೇ 50 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ರೀಮೆಕ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Su From So box office 2025: ಜೆಪಿ ತಮ್ಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದ ಸಂಗತಿ. ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀರಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 50 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಓಟ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತುಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಬಳಿಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾ ಅಚ್ಚರಿಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರವೂ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರೂ, ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಡಬ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ 122 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಪಂಡಿತರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ವರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವೇ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಭಾಷಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಆದರೆ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೀಮೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮಿಳು ರೀಮೆಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಹ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೀಮೆಕ್ ಮಾಡುವ ಮಾತೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್-2 ಮಾಡುವ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ನಾನು ಹೊಸ ಕಥೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣ. ರೀಮೆಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮಿಳಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ರೀಮೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಓಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಭರ್ಜರಿ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಹೊಂಬಲವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

