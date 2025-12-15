English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧ! ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋಯಿನ್‌..

ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧ! ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋಯಿನ್‌..

Suchitra Krishnamoorthi on Preity Zinta: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:34 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಟರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ
  • ಈ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಟ-ನಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ

Trending Photos

ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Alastair Cook
ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!
camera icon5
ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
camera icon5
DA Hike today
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
camera icon5
year-end motorcycle buying guide
ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧ! ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋಯಿನ್‌..

Bollywood affair: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಟರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಟ-ನಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ನಟಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಈ ನಟಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಸುಚಿತ್ರಾ 1994 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಕಭಿ ಹಾ ಕಭಿ ನಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪತ್ನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರು ಮಾಸೂಮ್, ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ ಕ್ವೀನ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೇಖರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಸುಚಿತ್ರಾ ಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಹೋಗಲು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ ಸಮಯ ಬಂದಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-2025 ರಲ್ಲಿ YouTube ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇವು!

ಸುಚಿತ್ರಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಸುಚಿತ್ರಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸುಚಿತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಚಿತ್ರಾ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-2025 ರಲ್ಲಿ YouTube ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇವು!

ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಸುಚಿತ್ರಾ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ʼನಾನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ.. ನೀನು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೋ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.. ನೀನು ಮನೋವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕುʼ.. ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.. 

ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಚಿತ್ರಾ, "ಈ ಜಗತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅವಳು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2022 ರಲ್ಲಿ 'ಆಡ್ ಕಪಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Suchitra KrishnamoorthiPreity ZintaShekhar KapurBollywood AffairMarriage breakdown

Trending News