kannada actress suhasini : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ತಾರೆ. ನಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಹೌದು. ಈಗ, ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಂದಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಹಾಸಿನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈಗ 20 ರ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಹಾಸಿನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಹಾಸಿನಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಂದಿನ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ. ನಮಗೆ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರೇವತಿ, ನದಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಸಮಾಜವು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಸಮಯವು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ," ಎಂದು ಸುಹಾಸಿನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇರಳ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಹಾಸಿನಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ, ಅವರು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಹಾಸಿನಿ ಹೇಳಿದರು.