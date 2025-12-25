ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್! ಏನ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ?

Sukhesh gifted Jacqueline fernandez : ಸುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಮ್ಯಾನ್ (ಮೋಸಗಾರ) ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವಿಐಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..ಇದೆಲ್ಲಾವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಆತ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೀಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಾನು ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಬೆವರ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸುಖೇಶ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜೈಲಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಸುಖೇಶ್, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ಗೆ ಲವ್ ನೆಸ್ಟ್ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.. " ಹೇ ಲವ್ ಮಿಸ್ ಯೂ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ..ಅದೇ ಮನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನೇ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ನಿನಗಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸುಖೇಶ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದುಕೊಂಡು ರ್ಲಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸುಖೇಶ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ, ಕಾರುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖೇಶ್ ಬರೆದಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೊ, ಸುಳ್ಳೊ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ.
