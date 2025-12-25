ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್! ಏನ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
 Sukhesh  gifted Jacqueline fernandez :  ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೋಹ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು..ತಮ್ಮ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ತಿಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಅದ್ಹೇಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ..ಅದು ಯಾರೂ ಅಂತಾ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 25, 2025, 03:24 PM IST
 Sukhesh  gifted Jacqueline fernandez : ಸುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಕಾನ್​ಮ್ಯಾನ್ (ಮೋಸಗಾರ) ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವಿಐಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..ಇದೆಲ್ಲಾವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಆತ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್​ ಅನ್ನು ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೀಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಾನು ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್​​ಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೈತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಳಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, "ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ನಿನ್ನದಲ್ಲ" ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ.!

ಅಮೆರಿಕಾದ  ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಬೆವರ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್​​ಗೆ ದುಬಾರಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್​​ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸುಖೇಶ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜೈಲಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಸುಖೇಶ್, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್​​ಗೆ ಲವ್ ನೆಸ್ಟ್ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.. " ಹೇ ಲವ್‌ ಮಿಸ್‌ ಯೂ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ..ಅದೇ ಮನೆ  ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನೇ ಈ ಕ್ರಿಸ್​​ಮಸ್​​ಗೆ ನಿನಗಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಸುಖೇಶ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದುಕೊಂಡು ರ್ಲಿ ಹಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸುಖೇಶ್​​ಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ, ಕಾರುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖೇಶ್ ಬರೆದಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೊ, ಸುಳ್ಳೊ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ...ತಂದೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಏಟು-ಏದುರೇಟು?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

