ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದ ಪ್ರೇಮಿ! ಕೊನೆವರೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಆತ ಸತ್ತ ದಿನದಂದೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Sulakshana Sanjeev Kumar : ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂಬಂತೆ, ಅವರ 'ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ' ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹ ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.. ಬಹುಷಃ ನಟಿ ಸಾವಿನಲ್ಲಾದರೂ ತಾವು ಬಯಸಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಪ್ರೇಮಿಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಉಲ್ಜಾನ್ (1975) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೀನ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು.
ಆದರೆ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.. ಅವರ ಲವ್ ಫೆಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುಲಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಮದುವೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ 1985 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯಾದರು..
ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್, "ಈ ಸಾವುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ 1985 ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.. ಸುಲಕ್ಷಣ ಅವರು 2025 ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತೈಜಿಸಿದರು..