  • ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಪ್ರೇಮಿ! ಕೊನೆವರೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಆತ ಸತ್ತ ದಿನದಂದೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದ ಪ್ರೇಮಿ! ಕೊನೆವರೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಆತ ಸತ್ತ ದಿನದಂದೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Actress love story : ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಅದರೆ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.. ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರು ಆ ನಟಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 7, 2025, 05:37 PM IST
    • ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು.
    • ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
    • ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು.

Sulakshana Sanjeev Kumar : ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂಬಂತೆ, ಅವರ 'ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ' ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹ ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.. ಬಹುಷಃ ನಟಿ ಸಾವಿನಲ್ಲಾದರೂ ತಾವು ಬಯಸಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರೇಮ್‌ ಕಹಾನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಪ್ರೇಮಿಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಉಲ್ಜಾನ್ (1975) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕೀನ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಫರಾ ಖಾನ್!

ಆದರೆ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.. ಅವರ ಲವ್‌ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುಲಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 

ಮದುವೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ 1985 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯಾದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ! ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌

ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್, "ಈ ಸಾವುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ 1985 ನವೆಂಬರ್‌ 6 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.. ಸುಲಕ್ಷಣ ಅವರು 2025 ನವೆಂಬರ್‌ 6ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತೈಜಿಸಿದರು..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sulakshana Panditsanjeev kumarHema MaliniSulakshana sanjeev kumarsanjeev kumar hema malini

