ಕಿರುತರೆಯನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಂಕರ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ..! ನಿರೂಪಕಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಸಿನಿರಂಗ

sumakanakala: ದೂರದರ್ಶನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ ಒಂದು ಸಂಚಲನ, ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಂಕರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ.. ಸುಮಾ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಲಯಾಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತೆಲುಗು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸುಮಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆಲುಗು, ಮಾತು, ಹಾಸ್ಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಂಕರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾ ಕನಕಲಾ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ನಂತರ ಆ ಹಂತವನ್ನು ಯಾರು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಆಂಕರ್ಗಳಿಗೂ ಸುಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆಂಕರ್ಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಬಂದರೆ ಹಳೆಯ ಆಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸುಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮಂತೆ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮಾ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ 84 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು?" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ 101 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ 99 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ವಕೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನನಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ, ”ಎಂದು ಸುಮಾ ಕನಕಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳುವುದೇ ಅದನ್ನೇ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ.. ಮತ್ತು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಾಗ.. ಅವರು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಸುಮಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಸುಮಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿವಾದ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಣಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.