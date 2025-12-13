English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Actress dating with Khalid Al Ameri: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ವರೆಗಿನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 13, 2025, 01:54 PM IST
ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದ ಪ್ರೀತಿ.. ವಿವಾಹಿತ ದುಬೈ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌! ಮದುವೆಯೂ ಫಿಕ್ಸ್?

Actress Sunaina Yella: ನಟಿ ಸುನೈನ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಕಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 

ಸುನೈನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ, ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. 2005 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಟೆನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಮ್‌ಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಪಾಗಲೆ ವೆನ್ನೆಲಾ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಹಿಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುನೈನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಪೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ರಾಜ ರಾಜ ಚೋರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ವರ್ಷ, ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕುಬೇರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋಮ್ಲಿ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸುನೈನ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಬೇರ ನಂತರ, ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ನಟಿ ಸುನೈನ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ದುಬೈನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿರುವ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಿತು. ಸುನೈನ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು..

ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದುಬೈ ಮೂಲದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್ ಅಮೇರಿ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಖಾಲಿದ್ ಸ್ವತಃ... ಸುನೈನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಖಾಲಿದ್ ಈ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುನೈನ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೈನ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿದ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಕ್ ಪೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಖಾಲಿದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 1983 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2007 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ, ಖಾಲಿದ್ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು, ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುನೈನ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಖಾಲಿದ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಖಾಲಿದ್ - ಸುನೈನ ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

