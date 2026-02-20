ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ! ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್..‌

ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನಗಿಸುವ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಬೇರೆಯದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸುನಿಲ್ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಇನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಅವರು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.