/ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿ ಜೊತೆ.. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ.?! ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ವಿರುದ್ದ ಗುಡುಗಿದ ಸುನೀತಾ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ನಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಚಾರ : ಗೋವಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ‘ರೂಪಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸುನೀತಾ ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ : ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿಯ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ ಸುನೀತಾ, "ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ನಮ್ಮ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದು ಒಳಿತು" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಅವರು, "ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಚೀಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್’ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ : ಜನರು ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ‘ಚೀಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸುನೀತಾ, "ಹಿಂದೆ ನಾನು ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಅಫೇರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ—ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗೇನು ಉತ್ತರವಿದೆ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.