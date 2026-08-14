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ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿ ಜೊತೆ.. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ.?! ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ವಿರುದ್ದ ಗುಡುಗಿದ ಸುನೀತಾ

ಬಿಟೌನ್‌ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ‘ರೂಪಾ’ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 14, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:24 PM IST
ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿ ಜೊತೆ.. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ.?! ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ವಿರುದ್ದ ಗುಡುಗಿದ ಸುನೀತಾ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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