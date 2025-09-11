Sunjay Kapur Mother: 30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಾರಸುದಾರನ ತಾಯಿಗೆ ಮೂರಡಿ ಸೂರಿಲ್ಲ..! ಸಂಜಯ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಸೊಸೆಯ ವಿರುದ್ದ 80 ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ..

sunjay kapur mother: ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, 30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವಾದವು ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಮಂದಿರ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಚ್ದೇವ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ. ಈಗ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ 80 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾ ಸಚ್ದೇವ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಬುಧವಾರ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಸಚ್ದೇವ್ ತನ್ನ ಮಗನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಅವರು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ವೈಭವ್ ಗಗ್ಗರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು;
ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ 80 ವರ್ಷ. ಪ್ರಿಯಾ ಸಚ್ದೇವ್ ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಿದನು. ಇಂದು ನನ್ನ ಮಗ ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೂರನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಸೋನಾ ಕಾಮ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವಿದೆ.