ಗಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್‌ ನಿಜಬಣ್ಣ! ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ.

karisma kapoor: ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು, 30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ...  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 14, 2025, 04:04 PM IST
  • ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಗಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್‌ ನಿಜಬಣ್ಣ! ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ.

karisma kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ದಿವಂಗತ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು 'ಒಂಟಿ ತಾಯಿ'ಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈಗ, ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ , ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿದೆ. ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಚ್‌ದೇವ್ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಮೈರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾನ್ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ನಕಲಿ ವಿಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು
ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು?
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಕಲಿ ವಿಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಪ್ರಿಯಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

