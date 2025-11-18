ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ನಡೀತು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ! ಆ ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ..

sunny deol and divya bharti movie: ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಅವರ 1992 ರ ಚಿತ್ರ 'ವಿಶ್ವಾತ್ಮ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ರೈ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಮರ್ಶಕರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1992 ರ 6 ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿಯನ್ನು ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿತು. ಈಗ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ರೈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ, ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ, ರಜಾ ಮುರಾದ್ ಮತ್ತು ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆ ವರ್ಷದ ಆರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿಯನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ನೈರೋಬಿ ಮತ್ತು ಮೊಂಬಾಸಾದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
"ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಳನಾಯಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಯಿತ್ತು. ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಅಗ್ಗದ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇದ್ದವು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು" ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ರಾಯ ದಿ ಫ್ರೈಡೇ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸದೆ, ರಾಜೀವ್ ರಾಯಾ ಅವರು ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಟರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ʼನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೈನಿಕರಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಭೂಮಿ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು..ʼ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಹೇಳಿದರು.. ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
