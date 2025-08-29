English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನನಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಬೇಡ.. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ..! ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌

Sunny Leone : ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಚೆಲುವೆ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 29, 2025, 06:51 PM IST
    • ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
    • ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಚೆಲುವೆ ಈಕೆ.
    • ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿವು ! ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ , ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ತಿಂಗಳು
ನನಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಬೇಡ.. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ..! ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌

Sunny Leone on pregnancy : ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಆದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಐವಿಎಫ್‌ಗೆ ಹೋದರೂ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ, ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಬೇಸರಗೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸನ್ನಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯಾದರು. ನಂತರ ಸರೊಗಸಿ (ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ) ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಮಾಧಿ ಜಾಗ ವಿವಾದ ಅಂತ್ಯ: ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಐವಿಎಫ್ ವಿಫಲವಾದ ದಿನ, ನಾವು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಆಗ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ನಾವು ಸರೋಗಸಿ ವಿಧಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೇವು.. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಆ ಹಣದಿಂದ ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಇಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸನ್ನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂದಹಾಗೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಬರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ನಿಶಾ ಎಂಬ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ನೋಹ್ ಮತ್ತು ಆಶರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sunny Leonesunny leone moviessunny leone filmssunny leone songs

