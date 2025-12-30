English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ ಬೀಟ್‌ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಈವೆಂಟ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌.. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?

ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ದಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಟಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 30, 2025, 06:13 PM IST
  • ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು
  • ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದೆ
  • ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ ಬೀಟ್‌ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಈವೆಂಟ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌.. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಾಟ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಸನ್ನಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಂಗು ರಂಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ದಂಡು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಈವೆಂಟ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗೋಕೂ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. 

ಹಾಟ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಥುರಾ ನಗರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಜೆ ಆಗಿ ಈವೆಂಟ್‌ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಪತ್ನಿ.. ನೂಕುನುಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಸಂತರು, ಮಠಾಧೀಶರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌..! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನೆನೆಪು ಮಾತ್ರ..

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

