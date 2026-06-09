Sunny Leone served notice: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ (ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್) ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಹಣಕಾಸು ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಿಐಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ 40,700 ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 2,400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣನವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿವೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಐಟಂ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದೇ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಇತರ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಾದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಶಂಕಿಸಿದೆ. ಬಲಿಪಶುಗಳ ಹಣ ಯಾವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಟರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.