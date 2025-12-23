English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದಾರಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್‌ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವಳು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸುಂದರಿಗಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರೇ..

Struggle Story : ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಯರು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುವ ಮೊದಲು ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Dec 23, 2025
  • ನಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
  • 2021 ರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಪೆಟಾ-ಅನುಮೋದಿತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು

Struggle Story : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಷ್ಟೇ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುವವರೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಅವಮಾಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟದತ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ನಟಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 2012 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಈ ಹಿಂದೆ ವಯಸ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯರೂ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್. ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡದೇಇರುವ ಕೆಲಸಗಳೇ ಇಲ್ಲ.

ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕರಂಜಿತ್ ಕೌರ್ ವೋಹ್ರಾ. ಅವರು ಮೇ 13, 1981 ರಂದು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿ ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಹಿಮ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕೆನಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಎರಡೂ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.

2012 ರಲ್ಲಿ "ಜಿಸ್ಮ್ 2" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸನ್ನಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ 13 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು "ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ 2," "ಏಕ್ ಪಹೇಲಿ ಲೀಲಾ," ಮತ್ತು "ಮಸ್ತಿಜಾದೆ" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು "ಲೈಲಾ ಮೈ ಲೈಲಾ," "ಬೇಬಿ ಡಾಲ್," ಮತ್ತು "ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್" ನಂತಹ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ನಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸನ್ನಿ ಈಗ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಪೆಟಾ-ಅನುಮೋದಿತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹115 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.15 ಬಿಲಿಯನ್) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾಸೆರಾಟಿ ಘಿಬ್ಲಿ ನೆರಿಸ್ಸಿಮೊ, ಮಾಸೆರಾಟಿ ಕ್ವಾಟ್ರೊಪೋರ್ಟ್, BMW 7 ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಆಡಿ A5 ಸೇರಿವೆ.

