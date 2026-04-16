ಹಳೆಯದಾದರೂ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್‌..! ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೋಪವನ್ನೂ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗ್‌

Must Listen songs : ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ..
ಅಂದಹಾಗೆ... 'ತುಮ್ ಜೋ ಮಿಲ್ ಗಯೇ ಹೋ ತೋ ಯೇ ಲಗಾತಾ ಹೈ' ಹಾಡನ್ನು 1973 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಮತ್ತು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಫಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಲತಾ ಜೀ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಗೀತೆ, ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್... ವಿವಾಹಿತನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ! ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಈಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಒಡತಿ
ಈ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ..
ಈ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 70 ರ ದಶಕದ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಗಳಂತೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಝೆನ್ ಝಿಗಳಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಹನ್ಸತೆ ಜಖ್ಮಾನ್ ಅನ್ನು ಚೇತನ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ : ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಯಶ್ ಹೇಳಿಕೆ
ನವೀನ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ರಾಜವಂಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲರಾಜ್ ಸಾಹ್ನಿ, ಜೀವನ್ ಮತ್ತು ನಾದಿರಾ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರೂ ಸಹ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.