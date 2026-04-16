  • ಹಳೆಯದಾದರೂ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್‌..! ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೋಪವನ್ನೂ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗ್‌

ಹಳೆಯದಾದರೂ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್‌..! ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೋಪವನ್ನೂ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗ್‌

Must Listen old songs : ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜನರು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡುತ್ತವೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ 53 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 16, 2026, 09:57 AM IST
  • ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜನರು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
    ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡುತ್ತವೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ..
    ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ..

ಹಳೆಯದಾದರೂ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್‌..! ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೋಪವನ್ನೂ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗ್‌

Must Listen songs : ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಗಳ ಕ್ರೇಜ್‌ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ..

ಅಂದಹಾಗೆ... 'ತುಮ್ ಜೋ ಮಿಲ್ ಗಯೇ ಹೋ ತೋ ಯೇ ಲಗಾತಾ ಹೈ' ಹಾಡನ್ನು 1973 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಮತ್ತು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಫಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಲತಾ ಜೀ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಗೀತೆ, ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

ಈ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಸಾಂಗ್‌ ಅನ್ನು ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ..

ಈ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 70 ರ ದಶಕದ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಗಳಂತೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಝೆನ್ ಝಿಗಳಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಹನ್ಸತೆ ಜಖ್ಮಾನ್ ಅನ್ನು ಚೇತನ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನವೀನ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ರಾಜವಂಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲರಾಜ್ ಸಾಹ್ನಿ, ಜೀವನ್ ಮತ್ತು ನಾದಿರಾ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರೂ ಸಹ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Romantic songsHit Songsmust listen songsLata Mangeshkar hitsMohammed Rafi hits

