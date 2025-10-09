English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

29ರ ಹರೆಯದ ಪತ್ನಿ, 4ನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನ! 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ

83 Actor Becomes father : ಈ ಲಿಜೆಂಡರಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ, 29 ವರ್ಷದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದೀಗ 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 4ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 9, 2025, 06:39 PM IST
    • ಈ ಲಿಜೆಂಡರಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ, 29 ವರ್ಷದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.
    • ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
    • ನಟ ಅಲ್ ಪಸಿನೊ 'ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.

Trending Photos

ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
camera icon9
Weird habits of Bollywood celebrities
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
camera icon6
V.Shataram
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
camera icon7
Ramarajan
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
camera icon6
Shani Margi
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
29ರ ಹರೆಯದ ಪತ್ನಿ, 4ನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನ! 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ

Al Pacino wifes : ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ನಟ 83 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 4 ನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ ಅಲ್ ಪಸಿನೊ 'ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅವರ 'ದಿ ಐರಿಶ್ ಮ್ಯಾನ್', 'ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವುಮನ್', 'ಜ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಜಿಲ್', 'ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಹಾಲಿವುಡ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ..! ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

1993 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದಿ ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವುಮನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್‌ ಪಸಿನೋ ಅವರು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

1969 ರಲ್ಲಿ 'ಮಿ, ನಟಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ದಿ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್' ಅಲ್ ಪಸಿನೊಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವ ಪನಿಸೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು, ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮನುಷ್ಯನ ಎದೆಬಡಿತ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾವಿನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸರ್ಪದ ದೇಹವಿನ್ಯಾಸ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು

ಅಂದಹಾಗೆ 1989 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಲಿಯೊಂಟೆಲ್ಲೆ ಹಬ್ಬ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಸಿನೋ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಜೂಲಿ ಮೇರಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಳು. ನಂತರ ಅವರು 1997 ರಿಂದ 2003 ರವರೆಗೆ ನಟಿ ಬೆವರ್ಲಿ ಡಿ'ಏಂಜೆಲೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಇವರಿಗೆ 2001 ರಲ್ಲಿ ಮಗ ಆಂಟನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಒಲಿವಿಯಾ ರೋಸ್ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 

2022 ರಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಅಲ್ಫಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ತರುವಾತ, ಜೂನ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ ಪಸಿನೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಫಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಇದು ಅಲ್ ಪಸಿನೊ ಅವರ 4 ನೇ ಮಗು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ 83 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಗೆಳತಿ ಅಲ್ಫಲ್ಲಾಗೆ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Al Pacinoಅಲ್ ಪಸಿನೊHollywood ActorHollywood legendGodfather movie

Trending News