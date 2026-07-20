Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವಳಾದರೂ ನನ್ನ Little Star.. ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ದಂಪತಿ!

ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವಳಾದರೂ ನನ್ನ Little Star.. ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ದಂಪತಿ!

ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿತಾರಾ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಸಿತಾರಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 20, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:20 PM IST
ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವಳಾದರೂ ನನ್ನ Little Star.. ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ದಂಪತಿ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಮೂತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್‌! OPPO K14 5G ಎಂಟ್ರಿ; ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಏನು?
Oppo K14 5G50 min ago
2
Bengaluru1 hr ago
3
Hemant1 hr ago
4
Mother-in-law1 hr ago
5
Kannada News Live2 hrs ago