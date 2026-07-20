/ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವಳಾದರೂ ನನ್ನ Little Star.. ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ದಂಪತಿ!

Superstar Mahesh Babu and his wife wish Sitara: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಮಿಲ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಸದ್ಯ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ನಟರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ದೃಶ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮುದ್ದಿನ, ಕ್ಯೂಟ್ ಮಗಳು ಸಿತಾರಾಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ Little Star. 14ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಿತಾರಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಲವ್ ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್.. ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮಗಳು ಸಿತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿತಾರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ತಾಯಿ ನಮ್ರತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. I love you very much.. ಎಂದು ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ರತಾ ಅವರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿತಾರಾ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಸಿತಾರಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಭರಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಾಗಿ ಸಿತಾರಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಿತಾರಾ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬರ ಮಗಳು ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿ ಸಿತಾರಾ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಭರಣ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿತಾರಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿತಾರಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆದರು. ಸಿತಾರಾ ಅವರು ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಂದು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
Forever my little star... no matter how much you grow. ❤️❤️❤️
Happy 14 Sitara!!! ❤️❤️❤️ Have the most amazing year ahead….
Love you always ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/FnEldmotTV
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 20, 2026