Darshan case updates : ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಜಾಮೀನು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಡೇನು? ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Supreme Court on Actor Darshan case : ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 273 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 10 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಜೈಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನರಕದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಜಾಮೀನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು.
ವಕೀಲರ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಂದಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯದಿದ್ದರೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೇ 15, 2027 ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ದರ್ಶನ್ ವಕೀಲರು, "ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇನ್-ಚಾರ್ಜ್ ಜಡ್ಜ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯಲಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ..
ಆದರೆ, ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಂಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹಸಿ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜನಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೆಲ್ ಆಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು, ಈಗ ಅದು ಜೈಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಂ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ವರದಿ ನೀಡಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ದರ್ಶನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪವೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಅವರು ಚೇಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಾಡಿ ವಾರ್ನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಷ್ಯೂವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ದರ್ಶನ್ ಇರುವ ಸೆಲ್ ಬಳಿ 24×7 ವಾರ್ಡರ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.
ನನಗೆ ಬೇಕಂತಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ದೂರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡುವ ಊಟವನ್ನೇ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 'ಮನೆ ಊಟ'ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರಿಗೆ, ಜೈಲು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೇರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ದರ್ಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳೆಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಜೈಲಿನ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯೇ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಿಂದಲೇ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮಗ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಳ್ಳುಗಳು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿದವು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜೈಲು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ 60 ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಗಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೈಲು ನಿಯಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸಾರಿದೆ. ಈಗೇನಿದ್ದರೂ 2027ರ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೈಲು ವಾಸ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.