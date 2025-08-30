English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿನ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು".. ವೈರಲ್‌ ಆಯ್ತು ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌

supritha naidu: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:03 AM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದರು.
  • ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ.

"ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿನ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು".. ವೈರಲ್‌ ಆಯ್ತು ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌

supritha naidu: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸುಂದರಿಯರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೌತ್‌ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಭರದಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯು ಈಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಹುಡುಗರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿರುವ ಈ ಯುವತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:3 ಮದುವೆ.. 308ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾ?

ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಈ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸುಪ್ರೀತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ತನಗಿಂತ 13 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ! 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ..

ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮರದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀತಾ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಶ್‌ಗಳು ಮೂವರು ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನವೀನ್ ಪೊಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಶ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮುತ್ತು ಅನುಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಟಿಯ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಪವನ್‌..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ 

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

