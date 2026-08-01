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BBk ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ!.. ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಹೊರ ಬಿತ್ತು Marriage ಸೀಕ್ರೆಟ್‌

suraj singh marriage: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಮೂಲಕ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 01, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:27 PM IST
BBk ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ!.. ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಹೊರ ಬಿತ್ತು Marriage ಸೀಕ್ರೆಟ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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