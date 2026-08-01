suraj singh marriage: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮೂಲಕ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದಿದ್ದರು.. ಈಗ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿರುತೆರೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗೆಳೆಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕುಂಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟ ಶೋನಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕುಂಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟ ಶೋನಲ್ಲೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಮಾತು
ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ವೀರು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕುಂಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟ ಶೋನಲ್ಲೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ “ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸೂರಜ್ ಗೆಳೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀರು ಸೂರಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದಹಾಗರ ನಾವು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಿನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರಜ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪವಿತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. “ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಈ ಹಠಾತ್ ಹಾಗೂ ತರ್ಲೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೂರಜ್ ಈ ಕ್ವಾಟ್ಲೆಗಳ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ವೀರು ಅವರು ಕಾಲು ಎಳೆಯಲು ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ʼ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವರೆಗೆ ಸೂರಜ್ ಪಯಣ
ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ʻಪವಿತ್ರ ಬಂಧನʼ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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