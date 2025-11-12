English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಮಂತಾ-ಚೈತನ್ಯ ಡಿವೋರ್ಸ್‌, ನಾನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು..! ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸಚಿವೆ

"ಸಮಂತಾ-ಚೈತನ್ಯ ಡಿವೋರ್ಸ್‌, ನಾನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು.."! ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸಚಿವೆ

minister Konda Surekha: ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸುರೇಖಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 12, 2025, 02:07 PM IST
  • ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವೆ ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಕೊನೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
  • ಸಚಿವೆ ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.

"ಸಮಂತಾ-ಚೈತನ್ಯ ಡಿವೋರ್ಸ್‌, ನಾನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು.."! ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸಚಿವೆ

minister Konda Surekha: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಾಗ್ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವೆ ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಕೊನೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರು ತಲೆಮಾರಿಗಾಗುವಷ್ಟೂ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೂ ನಟಿಗಿಲ್ಲ ವಾರಸುದಾರ! 52 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ ಈ ಸುಂದರಿ

ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ, ಸಚಿವೆ ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಅವರು ನಾಗ್ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು . "ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕೆಟಿಆರ್ ಕಾರಣ!" ಎಂದು ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಹೇಳಿದರು. ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು.

ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಧಾರವು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಚಿವೆ ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ನಾಗ್ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನೆ ಮಗಳ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ..! ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

minister Konda SurekhaKonda Surekha issues apologyKonda Surekha apology to NagarjunaNagarjuna Akkinenidefamatory statement

