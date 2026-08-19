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ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಗಳು..! ಕಿಸ್‌ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌..

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪುತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸುಂದರಿ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತುಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಸ್‌ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Aug 19, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:11 PM IST
ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಗಳು..! ಕಿಸ್‌ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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