/ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಗಳು..! ಕಿಸ್‌ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌..

Supritha naidu boyfriend : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಪ್ರೀತಾ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಈ ನಡುವೆ, ಆ ಯುವಕ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ಒಬ್ಬ ನೇರ ಹುಡುಗಿ (Straight Girl) ಮತ್ತು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ (Gay Boy) ಹುಡುಗನ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!" ಎಂದು ಆತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ತನ್ನನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ. "ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಎರಡೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೇ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸುদীর্ঘವಾದದ್ದು" ಎಂದು ಆತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಪ್ರೀತಾಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ, "ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಇರು. ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ನಗು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸದಿರಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಪ್ಪಿ" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇಬ್ಬರ ಗಾಢವಾದ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.