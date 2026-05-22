ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
Suriya starrer Karuppu: ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರಕಾಲವೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ದೂರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವೀರಭದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತ್ತು.
ಸೂರ್ಯ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇದನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಮೊದಲ ದಿನ ಮಿಶ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ವೀರಭದ್ರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ.
ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 15 ರಂದು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.147 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಗುರುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರೂ.207 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ.
2013ರ ಸಿಂಗಂ 2 ಸಿನಿಮಾ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 122- 136 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿತ್ತು. 13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಂ 2 ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಂಗಂ 3 110 ರಿಂದ 113 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಂಗುವ 102 ರಿಂದ 106 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಗೆ ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 250-300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವರ ನಾಗವಂಶಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕರುಪ್ಪು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.