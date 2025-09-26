English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೂರ್ಯವಂಶ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದಾದನನ್ನೇ ʼಫ್ರೆಂಡುʼ ಅಂತಾ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಂದನ್ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Master Chandan then and now: ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಂದನ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:57 PM IST
    • ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಚಿತ್ರ
    • ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಂದನ್
    • ಅಭಿನಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಚಂದನ್

ಸೂರ್ಯವಂಶ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದಾದನನ್ನೇ ʼಫ್ರೆಂಡುʼ ಅಂತಾ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಂದನ್ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Master Chandan then and now: 1999 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಚಿತ್ರವು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವಮಾನಿತನಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಂದನ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತುಂಟತನ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಚಂದನ್, ನಂತರ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬಾಲನಟರಾದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  "ನಾನು ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತೇನೆ.. ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನಲ್ಲ" : ಖ್ಯಾತಿ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಸಂದರ್ಶಕರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಟ ಚಂದನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Master Chandanwho is Master Chandan

