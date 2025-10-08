English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್..! ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

transgender comment on jaya bachchan : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ರಾಣಿ ಕೊಹಿನೂರ್ ಬರೆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 8, 2025, 12:40 PM IST
  • ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು
  • ಇದು ಜಯಾ ಭಾದುರಿ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ

Trending Photos

ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
camera icon6
Jio Prepaid Offer
ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
camera icon8
retirement age
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
camera icon5
Lakshmi Narayan Yoga
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
camera icon8
income tax
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್..! ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

transgender comment on jaya bachchan : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೆಯಾಗಿರುವ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಮಹಿಳೆ ರಾಣಿ ಕೊಹಿನೂರ್ ಬರೆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಣಿ ಕೊಹಿನೂರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ರನ್ನು “ದೇವತೆ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು — “ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಿದ್ದೇನೆ, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು — ಇದು ಜಯಾ ಭಾದುರಿ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ.” ರಾಣಿ ಹೇಳಿದರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೇಡವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವರ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಟೀ ಕಪ್‌ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ.. ಸಾಯುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಈತ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!   

ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. “ನಾನು 14 ವರ್ಷದಾಗಿದ್ದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೆಲವು ಸಿನೆಮಾ ತಾರೆಯರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಆಗ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಡೆಯದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು,” ಎಂದು ರಾಣಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವರ ಜೊತೆ ನಗಿದರು, ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತರಲು ಕಾರಣರಾದರು,” ಎಂದು ರಾಣಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. “ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಡಿತರ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನ ಬಾರದಂತೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ರಾಣಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಲ್ಲಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಡುವ ಉಗುರಿನಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ..  

ರಾಣಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು — ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪಾ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದೆಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಾಣಿ ಹೇಳಿದರು, “ಇಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.” ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜನರು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು “ನಾವು ತಿಳಿದಿರದ ಜಯಾ ಮ್ಯಾಡಮ್‌ರ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಇದಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

transgendertransgender sushant divgikarsushant divgikarsushant divgikar on jaya bachchanreal face of jaya bachchan

Trending News