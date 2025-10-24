English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸುಶಾಂತ್ ಡೆತ್‌ ಕೇಸ್‌ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ! ಸಿಬಿಐ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಗೆಳತಿ ರಿಯಾ ಅಸಲಿ ಮುಖ

ಸುಶಾಂತ್ ಡೆತ್‌ ಕೇಸ್‌ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ! ಸಿಬಿಐ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಗೆಳತಿ ರಿಯಾ ಅಸಲಿ ಮುಖ

Sushant Singh Rajput case : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಗೆಳತಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 24, 2025, 06:09 PM IST
    • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ
    • ನಟನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು
    • ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಸುಶಾಂತ್ ಡೆತ್‌ ಕೇಸ್‌ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ! ಸಿಬಿಐ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಗೆಳತಿ ರಿಯಾ ಅಸಲಿ ಮುಖ

Rhea Chakraborty : ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ 16.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರಿಯಾ ಸುಶಾಂತ್‌ನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2020 ರವರೆಗೆ ರಿಯಾ ಜೊತೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಶಾಂತ್ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರುತಿ ಮೋದಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಜೂನ್ 14, 2020 ರಂದು, 34 ವರ್ಷದ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ರಿಯಾ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಿಬಿಐ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಶೋವಿಕ್ ಅವರು ಜೂನ್ 8, 2020 ರಿಂದ (ರಿಯಾ ಸುಶಾಂತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ದಿನ) ಸುಶಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸುಶಾಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಸುಶಾಂತ್ ಶೋವಿಕ್ ಜೊತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ರಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ 'ಮುಚ್ಚುವ ವರದಿ'ಯಿಂದಾಗಿ, ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಈಗ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು.

