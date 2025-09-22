Rhea Chakraborty: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವೇಳೆ, ಅವರು 28 ದಿನಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಿಬಿಐದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೂಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಾ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅವರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಎದುರಿಸಿದ ಟೀಕೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು.”
28 ದಿನಗಳ ಜೈಲು ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಾ, ಈ ಅನುಭವವು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ದಶಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜೈಲಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ.
“ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ” ಎಂದು ರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ರಿಯಾ ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ಜೈಲು ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮನೆಮದ್ದು, ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.”
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ರಿಯಾ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ಜಾಮೀನು ದಿನದಂದು ನಾನು ‘ನಾಗಿನ್’ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.”
ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಿಬಿಐ extensive ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿತು.