English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ.." ಸುಶಾಂತ್ ಸಾವಿನ ಕಹಿಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ..! ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ

Rhea Chakraborty : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದಾಗ, 28 ದಿನಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಸಿಬಿಐ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ, ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 22, 2025, 07:38 PM IST
  • “ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೀರಿ.
  • ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ರಿಯಾ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು

Trending Photos

ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌.. ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI
camera icon5
bank holiday today
ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌.. ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
Navaratri 2025
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
&quot;ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು..&quot; ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
camera icon7
Vidya Balan
"ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.." ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
ನಾನು ಬಿಕಿನಿ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋತಿನಿ.. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ರೆ..! ಇದೆಂಥಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಕನ್ನಡದ ನಟಿ
camera icon5
Actress Vedhika
ನಾನು ಬಿಕಿನಿ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋತಿನಿ.. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ರೆ..! ಇದೆಂಥಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಕನ್ನಡದ ನಟಿ
"ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ.." ಸುಶಾಂತ್ ಸಾವಿನ ಕಹಿಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ..! ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ

Rhea Chakraborty: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವೇಳೆ, ಅವರು 28 ದಿನಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಿಬಿಐದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೂಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಾ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅವರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಎದುರಿಸಿದ ಟೀಕೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು.”

28 ದಿನಗಳ ಜೈಲು ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಾ, ಈ ಅನುಭವವು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ದಶಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜೈಲಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಮುದ್ದು ಬಾಲಕಿ... 900 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ ಈಕೆ!

“ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ” ಎಂದು ರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ರಿಯಾ ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ಜೈಲು ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮನೆಮದ್ದು, ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.”

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 1.2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ... 500 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ !

ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ರಿಯಾ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ಜಾಮೀನು ದಿನದಂದು ನಾನು ‘ನಾಗಿನ್’ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.”

ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಿಬಿಐ extensive ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿತು. 

Rhea ChakrabortySushant Singh RajputSushant Singh Rajput death caseRhea Chakraborty jail experienceRhea Chakraborty CBI clean chit

Trending News