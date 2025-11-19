11 ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ್ರೂ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Sushmita Sen: ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. 1994 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರಾದರು. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಇಂದು 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ನವೆಂಬರ್ 19, 1975 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಟಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ.
ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೆಳೆಯ ರಜತ್ ತಾರಾ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸ್ವತಃ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ವಿವಾಹಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಟಿ ನಟ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬಂಟಿ ಸಚ್ದೇವ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಾಟ್ಮೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುದಾಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ನಾರಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ಭಾಸಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರಿಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ರೋಹ್ಮನ್ ಶಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲು 2000 ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ರೆನೀಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ, 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2010 ರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಅಲಿಸಾಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು.
