"ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ".. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ

Sushmita Sen: ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮದುವೆ ಸದ್ದು. ಏನಿದು ಸೋರಿ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 3, 2025, 02:38 PM IST
  • ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಚರ್ಚೆ.
  • ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್‌.
  • ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ.

"ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ".. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ

Sushmita Sen: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಏಕ್ ಖಿಲಾಡಿ ಏಕ್ ಹಸೀನಾ' ನೃತ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಹ-ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್‌, ವಸೀಮ್‌ ಅಕ್ರಮ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ನಾನು ಮಾಜಿ (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಮ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧ! ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್‌ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻಆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತುʼ..: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಅವರು ತಾವು ಭೇಟಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸುಲ್ತಾನ್: ಎ ಮೆಮೋಯಿರ್' ಎಂಬ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹುಮಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ಹೆಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಸೀಮ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಶನೀರಾ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಈ ಮೂಲಕ ವಸೀಮ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ; ಆದ್ರೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಈ ಸುಂದರ ಚೋರ..! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

entertainment newsWasim AkramSusmita SenSushmita Senಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್

