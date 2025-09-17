English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

11 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್, ಆದರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿ.. ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆದ 48 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!

sushmita sen : ಈ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಟಿ 11 ಮಂದಿಯ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಟಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ತಾಯಿಯಾದರು. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 17, 2025, 12:22 AM IST
  • ಈ ನಟಿ 11 ಮಂದಿಯ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ
  • ಈ ನಟಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ
  • ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ

11 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್, ಆದರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿ.. ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆದ 48 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!

sushmita sen : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್.. ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎದುರು ರಕ್ಷಕುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಸಂಜಯ್ ನಾರಂಗ್, ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತ್ರಿ, ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಮುದಸ್ಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಹ್ಮನ್ ಶಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

‘ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್’ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ 'ತಾಲಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಯ 3' =ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್‌ ಆದರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ  ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.." : ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ!? ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ರಿನಿ ಸೇನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ತನ್ನ 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ರಿನಿ ಎಂಬ 6 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ 'ಅಜ್ಞಾಬಿ'  ಮತ್ತು 'ಐತ್ರಾಜ್' (2004) ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. 

ರಿನಿ ನಂತರ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. 48 ವರ್ಷದ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮದುವೆಯೇ ಆಗದೇ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ.. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮಗನಿಗೆ 'ಅಂಕಲ್'.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು!  

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ. 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

