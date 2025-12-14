11 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್, ಆದರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿ.. ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆದ 48 ವರ್ಷದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ..!

sushmita sen : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್.. ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎದುರು ರಕ್ಷಕುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಸಂಜಯ್ ನಾರಂಗ್, ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತ್ರಿ, ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಮುದಸ್ಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಹ್ಮನ್ ಶಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
‘ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್’ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ 'ತಾಲಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಯ 3' =ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ರಿನಿ ಸೇನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ತನ್ನ 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ರಿನಿ ಎಂಬ 6 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ 'ಅಜ್ಞಾಬಿ' ಮತ್ತು 'ಐತ್ರಾಜ್' (2004) ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು.
ರಿನಿ ನಂತರ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. 48 ವರ್ಷದ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮದುವೆಯೇ ಆಗದೇ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ʼಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ತೋರಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆʼ.. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ..! ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕುರಿತು ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್