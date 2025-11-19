English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ‘ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌’ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದಲೇ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

‘ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌’ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದಲೇ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

sushmita sen: ಈ ನಟಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಿತಾ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 19, 2025, 03:04 PM IST
  • ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರ 'ಜೀನಾ ಇಸ್ಸಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೈ' ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಳೆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು .
  • 'ಮಿಡ್‌ಡೇ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

‘ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌’ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದಲೇ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

sushmita sen: 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾಡೆಲ್ ರೋಹ್ಮನ್ ಶಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರವೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, 11 ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂಜಯ್ ನಾರಂಗ್, ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೆಳೆಯನ ಮಹತ್ವ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರ 'ಜೀನಾ ಇಸ್ಸಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೈ' ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಳೆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು . "ನಾನು ಇಂದು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಳೆಯನ ಹೆಸರು ರಜತ್. ಅವನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ನಾನು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಮುಂಬೈ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತು. ಅದು ನನಗೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಶದಂತೆ ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಹೊರಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ರಜತ್ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದನು."

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼ60 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇದೆ.. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜನ್ ಬೆನೆಟನ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ.. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರು. ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

'ಮಿಡ್‌ಡೇ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ರಜತ್‌ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶ ನೋಡಲು ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಯುವಕ! ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಿಕೃತ ವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

