Sushmita Sen: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಈಗಾಗಲೇ 49 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದರೂ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರನ್ನೂ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಕರೆತಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾನೇ ತಾಯಿಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಅವರನ್ನು ಇತರ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ 1975ರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1994ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಟ್ಟು, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾದರು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1996ರಲ್ಲಿ ದಸ್ತಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆದಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್, ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ, ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ರೋಹ್ಮನ್ ಶಾಲ್ ಮುಂತಾದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದೇ, ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ರೆನೆ ಮತ್ತು ಅಲಿಸಾಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು, ತನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಶಿಸ್ತು, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.