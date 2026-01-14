English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಮೆರುಗು..! ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ತಾರೆಯರ ಭರ್ಜರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಂಗಾಮಾ

Suvarna Sankranti Sambhrama: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾರೆಗಳ ಮೆರುಗು ಸೇರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 14, 2026, 03:44 PM IST
  • ಒಂದೇ ಪರಿವಾರದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಹಬ್ಬದೂಟವನ್ನು ಸವಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಲಿದ್ದು,
  • ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

Suvarna Sankranti Sambhrama: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಚ್ಚು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಹಬ್ಬ. ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯು “ಸುವರ್ಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ‘ಆಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾರದೆ, ಜೈ ಲಲಿತಾ, ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಪೈಪೋಟಿ, ಹಾಡು-ಹರಟೆ ಮತ್ತು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಜಟಾಪಟಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

‘ಪ್ಯಾಕು ಪ್ಯಾಕು’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿತೇಶ್ ಕಾಪಿನಡ್ಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಅವರು ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ವಿಲನ್‌ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೊತ್ತಾ.? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ನಟನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

ಒಂದೇ ಪರಿವಾರದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಹಬ್ಬದೂಟವನ್ನು ಸವಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

“ಸುವರ್ಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ” ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ  ಶುಕ್ರವಾರ (ಜನವರಿ 16) ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 9.30 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. 
 

