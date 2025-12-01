ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

swanand ketkar akshata apate: ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಅದರಂತೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರನ್ನ ಕೆಲವು ನಟರು ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿರೀಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ 5 ವಿಜೇತ ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸೂರಜ್ ನಂತರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರಾಠಿ ನಟ ಸ್ವಾನಂದ್ ಕೇತ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅಕ್ಷತಾ ಆಪ್ಟೆ ಕೂಡ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ '36 ಗುಣಿ ಜೋಡಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಈಗ ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾನಂದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಟಿ. ಅವರು 'ನವರಿ ಮಿಟ್ಟೆ ಹಿಟ್ಲರ್ಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕವಿ. 'ತು ಟೋಬ್ಡಾ ತಾಶಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾನಂದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾದರು.. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರುಮಾನಿ ಖರೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಾನಂದ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಇಬ್ಬರೂ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.