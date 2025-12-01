English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

 swanand ketkar akshata apate marriage: ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ-ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:50 PM IST
  • ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ

Trending Photos

ʻಶ್ರೀ ರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತುʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಟನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಚೆಲುವೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರಾಕೆ?
camera icon5
Srirastu subhamastu serial
ʻಶ್ರೀ ರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತುʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಟನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಚೆಲುವೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರಾಕೆ?
ನಟಿ ಸಮಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆ.. ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
camera icon4
ನಟಿ ಸಮಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆ.. ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೂಟ್‌! ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌
camera icon6
kriti kharbanda News
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೂಟ್‌! ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
camera icon6
EPS-95 Pension Hike
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

swanand ketkar akshata apate: ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಅದರಂತೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರನ್ನ ಕೆಲವು ನಟರು ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..  ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿರೀಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಹುಡುಗರ ಮತ್ತೇರಿಸಿದ ಸುಂದರಿ! Google ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಮೊದಲು ಹುಡುಕೋದು ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ..

ಹೌದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ 5 ವಿಜೇತ ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸೂರಜ್ ನಂತರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರಾಠಿ ನಟ ಸ್ವಾನಂದ್ ಕೇತ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅಕ್ಷತಾ ಆಪ್ಟೆ ಕೂಡ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಹುಡುಗರ ಮತ್ತೇರಿಸಿದ ಸುಂದರಿ! Google ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಮೊದಲು ಹುಡುಕೋದು ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ..

ಸ್ವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ '36 ಗುಣಿ ಜೋಡಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಈಗ ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾನಂದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಟಿ. ಅವರು 'ನವರಿ ಮಿಟ್ಟೆ ಹಿಟ್ಲರ್ಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕವಿ. 'ತು ಟೋಬ್ಡಾ ತಾಶಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾನಂದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾದರು.. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರುಮಾನಿ ಖರೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಾನಂದ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಇಬ್ಬರೂ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

swanand ketkar got marriedswanand ketkar akshata apate got marriedswanand ketkar akshata apateakshata apate serialswanand ketkar serial

Trending News