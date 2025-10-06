English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ".. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮನಸಿನ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Swara Bhaskar: ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 6, 2025, 02:37 PM IST
  • ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಕ್ರಷ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ಸುಂದರಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ &quot;ಕನಕವತಿ&quot; ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
camera icon6
Rukmini Vasanth
ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ "ಕನಕವತಿ" ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
camera icon5
cricket
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
&quot;ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ&quot;ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
camera icon6
Abhishek Bachchan
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Jupiter Retrograde
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
"ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ".. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮನಸಿನ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Swara Bhaskar: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಯಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಕ್ರಷ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೇ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು? ಅವರು ಏಕೆ ಅಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು? 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು. ಈ ಸುಂದರಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಈ ಸುಂದರಿ ಗುಜಾರಿಶ್, ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮೆನು, ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ರಂಜನಾ, ಪ್ರೇಮ್ ರತನ್ ದಾನ್ ಪಾಯೋ, ಅನಾರ್ಕಲಿ ಆಫ್ ಆರಾ, ವೀರೆ ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಫಹಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ವಿವಾಹ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಫಹಾದ್.. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಬಟ್ಟಲಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು".. ಮದುವೆಯ ದಿನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವರಾ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ . ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಮಧುಚಂದ್ರದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ವರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ ಜಾತಿವಾದಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಮರಾಠಾ ನಾಯಕ ಛತ್ರಪತಿ ಶಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಾವಾ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜನರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾವಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಔರಂಗಜೇಬನು ಶಂಭಾಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಎಲ್ಲವೂ ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು . ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು, ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಫಹಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ದ್ವಿಲಿಂಗಿ.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ.. ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ದ್ವಿಲಿಂಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣಬೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್.. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಆಲಿಯಾ..!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅಸಹ್ಯಕರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಾದವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

SWARA BHASKARSwara Bhaskar crush on Akhilesh Yadav's wife Dimple YadavSwara Bhaskar about Dimple Yadavswara bhaskar controversiesswara bhaskar controversial comments

Trending News