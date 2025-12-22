English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೀನು ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಬೆಳೆದ ಬ್ಯೂಟಿ..

Taapsee Pannu Comment: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ನಟರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 22, 2025, 09:31 AM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ನಟರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳಿವೆ
  • ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ

ನೀನು ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಬೆಳೆದ ಬ್ಯೂಟಿ..

Actress Taapsee Pannu: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ನಟರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳಿವೆ. ಇಂದು, ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರ ನೋಟ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದವು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಪಂಜಾಬಿ ಸುಂದರಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು.. ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ನನಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಲೆಅಲೆಯಾದ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೂದಲು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು," ಎಂದು ಅವರು ಆ ಕಾಲದ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ತನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಾರತಮ್ಯ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ʼನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೆ.. ನಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕನಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಹಜತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಅಲೆಅಲೆಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. 

ತಾಪ್ಸಿ ಈಗ ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಅದೇ ಜನರು ಈಗ ಅವರ ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪ್ಸಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಅವರು ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಾಪ್ಸಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.

Trending News