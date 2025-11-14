ಸುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಮುಖ.. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಡಿಗೆ.. ನಟಿ ಟಬು ಅವತಾರ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್! ಏಕಾಏಕಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಿಂಗಲ್‌ ಸುಂದರಿಗೆ..

Tabu modeling video: ಅಬು ಜಾನಿ ಸಂದೀಪ್ ಖೋಸ್ಲಾ ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಬು ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ನಟಿಯ ನೋಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅವರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ನಟಿಯನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ನಡಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ಗೆ ಶೋಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಟಬು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ತ್ರಿ-ಪೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಪ್ಪು ಕುರ್ತಾ ಹಾಗೂ ಪೈಜಾಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಕೇಪ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಟಬು ಅವರ ಕೇಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರ್ಯಾಂಪ್ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಲವಾರು ನೃತ್ಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೇಪ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಅದರ ತೋಳುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
ನಟಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಟಬುಗೆ ಯಾವ ಬಲವಂತವಿತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು?" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, "ಟಬು ಅವರ ನಡಿಗೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಏಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, "ಟಬು ಅವರ ಮುಖಭಾವಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟಬು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಔರೋನ್ ಮೇ ಕಹಾನ್ ದಮ್ ಥಾ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನಟನೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಅವರ ಅಮೃತ ಶೆರ್ಗಿಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಕ್ಷನ್ ನಾಟಕದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
What a spectacular show! ✨#AbuJaniSandeepKhosla’s fashion show was the perfect blend of dance and couture and was inspired by A Thousand And One Nights. pic.twitter.com/nDZXrKot5w
— Filmfare (@filmfare) November 13, 2025