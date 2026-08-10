Duniya Vijay, Vijay Sethupathi starrer SlumDog: 33 Temple Road: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್- 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ (SlumDog: 33 Temple Road) ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್- 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ ಟಬು ಅವರು ಸಖತ್ ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಲಾಠಿ ಏಟಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸುವ ನಟಿ ಟಬು ಅವರು ಬಸ್ತಿ (ಸ್ಲಮ್) ನಿಮ್ಮಪ್ಪದಾ, ಹೋಗೋ ಎಂದು ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್- 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೇನ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟಬು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಟಿ ಟಬು ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟಬು ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಣಿಯಂತೆ ಘರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಬು ಅವರು ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ ಆಗಿರುವ ಟಬು ಅವರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಬು ಅವರದ್ದು ಖದರ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಟಬು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರು ಮೇನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪೋಷಕ ನಟರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ, ವಿಟಿವಿ ಗಣೇಶ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್, ಜೆಬಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ಸಂಯುಕ್ತ, ಟಬು, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ, ವಿಟಿವಿ ಗಣೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟನೆ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ.