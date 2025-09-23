English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

3 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Actress Remuneration: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಐಟಂ ಹಾಡಿಗೆ ಕಾಲು ಕುಣಿಸಲು 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 23, 2025, 10:11 AM IST
  • ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಕೂಡ ಐಟಂ ಹುಡುಗಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇದು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ.

3 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Actress Tamanna Bhatia: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಐಟಂ ರಾಣಿಯರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ - ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಕೂಡ ಐಟಂ ಹುಡುಗಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

3 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿರುವ ಈ ನಟಿ, ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ 2' ನೋಡಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ 3 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.!? ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಏಳು ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಟಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ "ಗಫೂರ್" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಹಾಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಡಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಳೆಯ ಖಳನಾಯಕರಾದ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್, ಗುಲ್ಶನ್ ಗ್ರೋವರ್ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಚಿತ್ರದ ಇಂತಹ ಹಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಡಿಗೆ ತಮನ್ನಾ 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತ ಬಿಸಿ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ನೆಟಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರು " ತಮನ್ನಾ ಧೂಳೀಪಟ!", "ಗ್ಲಾಮರಸ್!" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ! ಈಕೆ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ವೀನ್‌

ತಮನ್ನಾ ಈಗಾಗಲೇ 'ಸ್ತ್ರೀ 2' ಚಿತ್ರದ 'ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, 'ರೈಡ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಂ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ.. ತಮನ್ನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ಒಡೆಲ್ ​​2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 'ರೈಡ್ 2' ಚಿತ್ರದ 'ನಶಾ' ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜೈಲರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದರು. ಈಗ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

