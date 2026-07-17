/12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ...!

Tamannaah bhatia: ನಟಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ರಾಗಿಣಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ರಾಗಿಣಿ 3 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಮನ್ನಾ ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ "ದಿನ 01" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಕ್ಲಾಪ್ಬೋರ್ಡ್ ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ದೇವಿ ಮತ್ತು ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವ ತಮನ್ನಾ, ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲೌಕಿಕ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಮನ್ನಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ
ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆಗೆ, ಆಯುಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನರ್ಗಿಸ್ ಫಕ್ರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ತಾರಾಗಣ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹಾರರ್ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.
2011 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ನಂತರ, 2014ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ 2 ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈಗ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ರಾಗಿಣಿ ೩ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ತಮನ್ನಾ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರ
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಶಾಂಕ್ ಘೋಷ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯಕ್ಕಂತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಟಿಪ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೈ ಹೋ ಮೀಡಿಯಾ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್, ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾರರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ಗೆ ತಮನ್ನಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ರಾಗಿಣಿ 3 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ.
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