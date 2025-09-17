ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆ ದಿನ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ..! ಮರೆಯದ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಮನ್ನಾ

Tamannaah Bhatia on Madhuri : ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳವರೆಗೆ, ನಾಯಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಮನ್ನಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಕೆಲವು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಯುವಕ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು..? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನಾ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.. ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ಮೇಡಂಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮಾಧುರಿಯವರ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮನ್ನಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಾನ್ ತಲುಪಿ, ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು, 'ಮೆರ್ರಿ ತಮನ್ನಾ' ಎಂದರಂತೆ.. ಇದರಿಂದ ಆ ದಿನ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ.. ನನ್ನ ಕನಸು. ಮಾಧುರಿ ಮೇಡಂ ತುಂಬಾ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.